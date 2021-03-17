Пушков назвал Зеленского «фейковым» президентом

Фото: Пресс-служба Совфеда

Сенатор Алексей Пушков ответил на слова президента Украины Владимира Зеленского о том, референдум в Крыму 2014 года является «фейковым».

По мнению политика, «фейковым» является не референдум, а сам украинский президент, который как кандидат обещал народу одно, а как глава государства делает абсолютно другое.

— Фейковым был не референдум в Крыму 2014 года — фейковым был и является сам Зеленский, обещавший как кандидат в президенты одно, а делающий совсем другое, — написал сенатор в своем Twitter-аккаунте.

По его словам, Уровень поддержки Зеленского на Украине упал в четыре раза, а его «Крымская платформа» обречена на провал».

Фейковым был не референдум в Крыму 2014 г. - фейковым был и является сам Зеленский, обещавший как кандидат в президенты одно, а делающий совсем другое. Именно потому что он фейковый, уровень его поддержки на Украине упал в 4 раза. А его «Крымская платформа» обречена на провал. — Алексей Пушков (@Alexey_Pushkov) March 16, 2021

Крымский вопрос

Крымский полуостров стал частью Российской Федерации после проведения референдума в 2014 году. Тогда 96,77 процента избирателей Крыма и 95,6 процента жителей Севастополя высказались за воссоединение региона с РФ.

Киев не признает итоги голосования и считает Крым частью Украины. Российская сторона неоднократно заявляла, что жители полуострова проголосовали в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН. По словам президента России Владимира Путина, вопрос Крыма «окончательно закрыт».

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