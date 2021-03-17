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Москвичи впервые смогут заключить брак на канатной дороге на Воробьевых горах
Фото: Александр Кочубей, «Вечерняя Москва»

Москвичи впервые смогут заключить брак на канатной дороге на Воробьевых горах

Иван Юминов

Город
Россия, Москва, Московская канатная дорога Карта всех событий

Жители столицы впервые смогут заключить брак в воздухе — в кабине канатной дороги на Воробьевых горах. Сделать это можно будет в первое воскресенье после Пасхи, именуемое Красной горкой — 8 мая.

Для того чтобы получить такую возможность, нужно подать заявление в любой столичный ЗАГС или Дворец бракосочетания с 17 марта до 7 апреля, при этом нужно сообщить сотруднику о желании заключить брак на канатной дороге.

Известно, что более 13 тысяч пар поженились за время работы проекта регистрации брака в необычных местах столицы. Как рассказала исполняющая обязанности главы управления ЗАГС Москвы Светлана Уханева, в столице планируют поставить рекорд России по одновременному заключению брака на канатной дороге. По ее словам, праздник Красной горки, являющийся вторым по популярности у московских пар, должен этому помочь, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

Читайте также: ЗАГСы назвали период, когда в Москве снижается число церемоний бракосочетания

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