Москвичи впервые смогут заключить брак на канатной дороге на Воробьевых горах

Фото: Александр Кочубей, «Вечерняя Москва»

Россия, Москва, Московская канатная дорога Карта всех событий

Жители столицы впервые смогут заключить брак в воздухе — в кабине канатной дороги на Воробьевых горах. Сделать это можно будет в первое воскресенье после Пасхи, именуемое Красной горкой — 8 мая.

Для того чтобы получить такую возможность, нужно подать заявление в любой столичный ЗАГС или Дворец бракосочетания с 17 марта до 7 апреля, при этом нужно сообщить сотруднику о желании заключить брак на канатной дороге.

Известно, что более 13 тысяч пар поженились за время работы проекта регистрации брака в необычных местах столицы. Как рассказала исполняющая обязанности главы управления ЗАГС Москвы Светлана Уханева, в столице планируют поставить рекорд России по одновременному заключению брака на канатной дороге. По ее словам, праздник Красной горки, являющийся вторым по популярности у московских пар, должен этому помочь, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

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