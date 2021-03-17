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Ракету «Союз» в новом дизайне установили на Байконуре в преддверии запуска
Фото: roscosmos.ru

Ракету «Союз» в новом дизайне установили на Байконуре в преддверии запуска

Виктория Родимкина

Технологии

Ракету-носитель «Союз-2», которая впервые за долгое время сменила цвет с серо-оранжевого на бело-голубой, установили на стартовом комплексе космодрома Байконур. Об этом сообщается на сайте Роскосмоса в среду, 17 марта.

Уточняется, что в 05:30 по Москве ракету вывезли из монтажно-испытательного корпуса площадки номер 31. После этого ее доставили на стартовый стол и поместили в пусковую установку.

Запуск ракеты планируется 20 марта. За несколько часов до этого проведут заседание государственной комиссии, по итогам которой примут решения о заправке ракеты компонентами топлива и точном времени ее старта.

В космос собираются отправить спутники ряда стран, в числе которых Япония, Южная Корея, Израиль, Италия, Венгрия.

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