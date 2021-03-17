В американской администрации оценили вызовы от России и Китая

Фото: edu.gov.ru

Россия и Китай представляют для Соединенных Штатов Америки схожие вызовы. Об этом заявил один из представителей американской администрации.

— Во многих отношениях Россия представляет похожий набор вызовов, возможно, не такого же размера и масштаба, как Китай, — отметил он.

В Вашингтоне считают, что лучше всего давать отпор Москве и Пекину, чтобы отстаивать общее дело с союзниками и партнерами. Представитель администрации США уточнил, что Россия и Китай должны отвечать за действия, которые «противоречат международным «дорожным правилам», сообщает РИА Новости.

Читайте также: «Мегафонная дипломатия»: посольство РФ ответило на обвинения США из-за выборов