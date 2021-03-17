Город
ГородВластьИсторияМой районНаукаНедвижимостьОбразованиеТранспортТуризм
Политика
ПолитикаВнешняя политикаВнутренняя политика
Общество
ОбществоАрмияДетиЖивотныеЗаконЗвездыЗдоровьеИсторияКурьезыНаукаОбразованиеРелигияТехнологииТуризм
Культура
КультураАфишаЖивописьКиноЛитератураМузыка
Спорт
СпортНорма жизниФизкультураМосковские клубы
Происшествия
Вечерка ТВ
Печатная версия
Мой район
Московский журнал
Спецпроекты
Медиагалерея
Опросы
О газете
Реклама
Вакансии
Подписка на бумажные издания
Архив газеты
Правовая информация
Главное
Карта городских событий
Смотреть карту
В американской администрации оценили вызовы от России и Китая
Фото: edu.gov.ru

В американской администрации оценили вызовы от России и Китая

Виктория Родимкина

Внешняя политика

Россия и Китай представляют для Соединенных Штатов Америки схожие вызовы. Об этом заявил один из представителей американской администрации.

— Во многих отношениях Россия представляет похожий набор вызовов, возможно, не такого же размера и масштаба, как Китай, — отметил он.

В Вашингтоне считают, что лучше всего давать отпор Москве и Пекину, чтобы отстаивать общее дело с союзниками и партнерами. Представитель администрации США уточнил, что Россия и Китай должны отвечать за действия, которые «противоречат международным «дорожным правилам», сообщает РИА Новости.

Читайте также: «Мегафонная дипломатия»: посольство РФ ответило на обвинения США из-за выборов

РоссияСШАКитай
Google newsYandex newsYandex dzenMail pulse
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Георгий Коняев
Георгий Коняев

Если педофил рассказал психологу о преступлении

Георгий Бовт
Георгий Бовт

Первая мировая вакцинная война

Алексей Мухин
Алексей Мухин

Крым — наш: это не лозунг, это факт

Александр Бузгалин
Александр Бузгалин

Локальные меры не помогут: что не так с российской экономикой

Андрей Бочкарев
Андрей Бочкарев

Поднимать реки из коллекторов нецелесообразно

Александр Шапиро
Александр Шапиро

Болельщиками нужно дорожить

Александр Лосото 
Александр Лосото 

Лекарства ручной работы

Все мнения
Вопрос дня
Как вы относитесь к инициативе сделать для женщин 4-дневную рабочую неделю?
О проекте