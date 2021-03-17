«Мегафонная дипломатия»: посольство РФ ответило на обвинения США из-за выборов

Фото: facebook.com/RusEmbUSA

Американские власти продолжают практику «мегафонной дипломатии» ради поддержания негативного фона вокруг России. Так в среду, 17 марта, посольство РФ в США прокомментировало доклад американских разведслужб по итогам расследования предполагаемого иностранного вмешательства в выборы главы государства.

Опубликованный доклад в российской дипмиссии охарактеризовали как «очередной набор безосновательных обвинений в адрес нашей страны во вмешательстве в американские внутриполитические процессы».

В посольстве указали, что все выводы разведслужб «о проведении Россией операций влияния в Америке подтверждаются исключительно уверенностью разведок в их правильности». При этом авторы доклада не приводят факты или конкретные доказательства.

Попытки «возлагать ответственность за дестабилизацию ситуации внутри страны на внешних игроков» не соответствуют равноправному диалогу, который предлагает Соединенным Штатам российская сторона, и не способствуют нормализации отношений, говорится в заявлении в Facebook посольства РФ в Вашингтоне.

Напомним, согласно отчету американских спецслужб, они не выявили свидетельств того, что какие-либо связанные с иностранными государствами действующие лица вмешивались в процесс и результаты голосования в ходе президентской кампании 2020 года.

Однако в докладе указано, что лица, связанные с Россией, Китаем и Ираном, оказывали «материальное воздействие на безопасность некоторых сетей» в ходе голосования. Также разведсообщество США обвиняет Россию в попытках помощи в переизбрании экс-президента США Дональда Трампа, а также в помехах действующему президенту США Джо Байдену.

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