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СМИ назвали срок решения по санкциям против России из-за выборов в США
Фото: whitehouse.gov

СМИ назвали срок решения по санкциям против России из-за выборов в США

Татьяна Плотникова

Внешняя политика

Американские власти могут огласить решение относительно введения новых антироссийских санкций в течение недели 22-28 марта. Об этом в среду, 17 марта, рассказали источники в Госдепартаменте США.

Вопрос о возможных новых санкциях будет рассмотрен в свете публикации доклада Министерства юстиции США совместно со спецслужбами о результатах расследования предполагаемого иностранного вмешательства в президентскую кампанию 2020 года в Соединенных Штатах.

Источники не смогли раскрыть какие-либо детали о предполагаемых новых санкциях, отметив лишь, что новые рестрикции могут затронуть помимо России Китай и Иран, сообщает телеканал CNN.

Напомним, согласно отчету американских спецслужб, они не выявили свидетельств того, что какие-либо связанные с иностранными государствами действующие лица вмешивались в процесс и результаты голосования в ходе президентской кампании 2020 года.

Однако в докладе указано, что лица, связанные с Россией, Китаем и Ираном, оказывали «материальное воздействие на безопасность некоторых сетей» в ходе голосования. Также разведсообщество США обвиняет Россию в попытках помощи в переизбрании экс-президента США Дональда Трампа, а также в помехах действующему президенту США Джо Байдену.

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