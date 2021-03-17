Сергей Собянин поздравил с 96-летием народную артистку СССР Юлию Борисову

Фото: Александр Казаков, «Вечерняя Москва»

Мэр Москвы Сергей Собянин поздравил народную артистку СССР Юлию Борисову с днем рождения. Об этом сообщается на официальном сайте главы города в среду, 17 марта.

— Вы являетесь восхитительным примером преданности театральному искусству, создав на вахтанговской сцене блистательную галерею женских образов. Выдающийся драматический талант, высочайший профессионализм, безграничное обаяние и интеллигентность по праву снискали вам глубокое уважение коллег и искреннюю любовь многочисленных поклонников, — заявил мэр.

СПРАВКА «ВМ»

Юлия Борисова родилась 17 марта 1925 года в Москве. Она начала работать в труппе Государственного академического театра имени Вахтангова после окончания Театрального училища имени Щукина. Первые роли она сыграла в пьесах Уильяма Шекспира «Много шума из ничего» и Виктора Гюго «Отверженные».

Большую известность артистке принесли роли принцессы Турандот, королевы Анны, а также Клеопатры. Она награждена орденами Ленина, Октябрьской Революции и «За заслуги перед Отечеством» II, III и IV степеней.

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