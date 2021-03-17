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Движение будет ограничено на улице Врубеля из-за инженерных работ
Фото: mos.ru / Официальный сайт мэра Москвы

Движение будет ограничено на улице Врубеля из-за инженерных работ

Илья Ашуров

Транспорт
Россия, Москва, улица Врубеля, 4 Карта всех событий

В связи с проведением инженерных работ на улице Врубеля в столице будет ограничено движение в период с 18 марта по 28 апреля. Об этом сообщил Центр организации дорожного движения Москвы (ЦОДД).

Согласно опубликованной информации, движение будет ограничено в районе владения 4, строение 1, на улице Врубеля. В период с 18 по 30 марта передвижение на автомобиле будет возможно по одной полосе.

В свою очередь с 31 марта по 28 апреля существенная часть дороги уже будет доступна для движения.

Движение будет ограничено на улице Врубеля из-за инженерных работФото: ЦОДД

В указанные периоды будут осуществляться работы по ликвидации парковочных мест.

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