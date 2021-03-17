Неизвестные украли 550 тысяч рублей из банкомата на севере Москвы

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Россия, Москва, Абрамцевская улица Карта всех событий

Из банкомата на севере Москвы украли 550 тысяч рублей. Об этом рассказали в пресс-службе УВД по СВАО.

Инцидент произошел в здании на Абрамцевской улице. Трое неизвестных мужчин в медицинских масках проникли в помещение, где находился банкомат. Злоумышленники повредили переднюю крышку банкомата и украли около 550 тысяч рублей.

Полиция приехала на место происшествия после того, как в здании сработала тревожная кнопка. После оперативно-разыскных мероприятий один из подозреваемых в краже был задержан.

— Сотрудниками уголовного розыска ОМВД России по району Лианозово города Москвы задержан 28-летний приезжий, подозреваемый в краже денежных средств из банкомата, — сообщил начальник УИиОС ГУ МВД России по столице полковник внутренней службы Владимир Васенин.

Возбуждено уголовное дело по факту произошедшего. Подозреваемый заключен под стражу.

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