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Неизвестные украли 550 тысяч рублей из банкомата на севере Москвы
Фото: pixabay.com

Неизвестные украли 550 тысяч рублей из банкомата на севере Москвы

Анастасия Волоснова

Происшествия
Россия, Москва, Абрамцевская улица Карта всех событий

Из банкомата на севере Москвы украли 550 тысяч рублей. Об этом рассказали в пресс-службе УВД по СВАО.

Инцидент произошел в здании на Абрамцевской улице. Трое неизвестных мужчин в медицинских масках проникли в помещение, где находился банкомат. Злоумышленники повредили переднюю крышку банкомата и украли около 550 тысяч рублей.

Полиция приехала на место происшествия после того, как в здании сработала тревожная кнопка. После оперативно-разыскных мероприятий один из подозреваемых в краже был задержан.

— Сотрудниками уголовного розыска ОМВД России по району Лианозово города Москвы задержан 28-летний приезжий, подозреваемый в краже денежных средств из банкомата, — сообщил начальник УИиОС ГУ МВД России по столице полковник внутренней службы Владимир Васенин.

Возбуждено уголовное дело по факту произошедшего. Подозреваемый заключен под стражу.

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