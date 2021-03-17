Еще 1595 пациентов вылечились от коронавируса в Москве за сутки
За минувшие сутки после прохождения лечения от COVID-19 в Москве выздоровели еще 1595 пациентов. Об этом сообщается в Telegram-канале оперативного штаба в среду, 17 марта.
Всего, как отмечается, число людей, вылечившихся от инфекции, увеличилось до 924 494. При этом был подтвержден 1201 новый случай заражения, госпитализировано 687 человек, скончались 53 пациента.
Оперативный штаб напомнил москвичам о необходимости оставаться дома в случае недомогания и появления симптомов ОРВИ.
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