Еще 1595 пациентов вылечились от коронавируса в Москве за сутки

Фото: Александр Авилов / АГН Москва

За минувшие сутки после прохождения лечения от COVID-19 в Москве выздоровели еще 1595 пациентов. Об этом сообщается в Telegram-канале оперативного штаба в среду, 17 марта.

Фото: Оперштаб

Всего, как отмечается, число людей, вылечившихся от инфекции, увеличилось до 924 494. При этом был подтвержден 1201 новый случай заражения, госпитализировано 687 человек, скончались 53 пациента.

Оперативный штаб напомнил москвичам о необходимости оставаться дома в случае недомогания и появления симптомов ОРВИ.

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