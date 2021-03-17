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Греция признала российскую вакцину «Спутник V» наравне с европейскими
Фото: flickr.com / Dalibor Tomic

Греция признала российскую вакцину «Спутник V» наравне с европейскими

Виктория Родимкина

В мире

Вакцинация от коронавируса не является обязательной для туристов, посещающих Грецию, но избавит от многих формальностей, Афины признают российский препарат «Спутник V» наравне с европейскими вакцинами. Об этом сообщил министр туризма Греции Харис Теохарис в среду, 17 марта.

Ранее стало известно, что Греция с 14 марта планирует открыть границу для российских туристов.

По словам министра, путешественникам необязательно делать прививки от COVID-19, однако тест на коронавирус должен быть отрицательным.

— Мы очень хотим, чтобы наши братья из России могли посетить нашу страну. Мы признаем «Спутник V» раньше европейского признания. Мы настроены полностью открыть наши границы с 14 мая, — сказал Харис Теохарис.

Он пояснил, что российским туристам также необходимо будет соблюдать все санитарные протоколы, действующие в Греции. Министр туризма выразил надежду на то, что лето этого года пройдет лучше, чем прошлое, сообщает РИА Новости.

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Грециякоронавирус«Спутник V»
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