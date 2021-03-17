«Очень много крови»: стали известны подробности ДТП с автобусом Москва — Пенза

Фото: МЧС

В ночь на 17 марта под Рязанью опрокинулся рейсовый автобус Москва — Пенза. В салоне находились 58 человек, 17 из них пострадали. «Вечерней Москве» удалось поговорить с супругой одного из пострадавших, которая рассказала подробности аварии.

По словам жительницы Пензы Инны (имя изменено — прим. «ВМ»), жены пострадавшего в ДТП мужчины, за секунды до катастрофы автобус «начало мотать то влево, то вправо».

— Потом он упал, а мой муж получил сильные ушибы. Сейчас он на обследовании в больнице, у него очень сильно болит голова и ключица, — рассказала женщина.

Она призналась, что супруг до сих пор не может прийти в себя после аварии. Он находится в шоковом состоянии и говорит, немного заикаясь, отметила Инна.

— С его слов, было очень много крови, криков. Было очень страшно, — добавила она.

Видео: Telegram-канал РИА Новости

Женщина выразила надежду, что за такую «неприятную ситуацию» ей и ее супругу выплатят денежную компенсацию. Она обратила внимание, что в автобусе находился багаж, который семье пока никто не вернул.

Напомним, рейсовый автобус Москва — Пенза перевернулся на трассе М-5 «Урал» в Рязанской области, в районе населенного пункта Ушаково. В региональном управлении МЧС сообщали, что в салоне находилось 58 человек, включая двух водителей. Семнадцать человек пострадали, им потребовалась помощь врачей. Причиной трагедии мог стать занос, считают спасатели.

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