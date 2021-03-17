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Эксперт спрогнозировал рост цен на бензин до конца года
Фото: Наталия Нечаева, «Вечерняя Москва» 

Эксперт спрогнозировал рост цен на бензин до конца года

Руслан Давлетшин

Экономика

До конца 2021 года в России могут существенно повыситься цены на топливо. Об этом в беседе с корреспондентом «Вечерней Москвы» заявил руководитель аналитического центра Независимого топливного союза Григорий Баженов.

— Я все больше склоняюсь к мнению, что цены станут выше, чем инфляция. Правда, нельзя исключать разные варианты развития событий, например заморозку цен. Поэтому никто не знает, насколько цены в итоге повысятся. Мой базовый прогноз: если у Центробанка инфляционный таргет 4 процента, то по текущей динамике я прогнозирую повышение цен на топливо на 7–8 процентов к концу года, — сообщил эксперт.

Ранее с похожим прогнозом выступила Счетная палата России. По словам аудиторов, похожая ситуация наблюдалась в 2018 году, когда цены на бензин повысились на фоне увеличения мировых цен на нефть. Тогда правительству пришлось принять серьезные меры, чтобы стабилизировать внутренний рынок. В частности, была убрана прямая зависимость цен на АЗС от мировых котировок. В 2021 году это может повториться.

Читайте также: Механизм формирования цен на топливо поменяют в России с 1 мая

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