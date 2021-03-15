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Механизм формирования цен на топливо поменяют в России с 1 мая
Фото: Наталья Нечаева, «Вечерняя Москва»

Механизм формирования цен на топливо поменяют в России с 1 мая

Юлия Курганова

Экономика

Скорректированный механизм для сглаживания колебания цен на топливо может заработать в России уже с 1 мая. Об этом сообщил в понедельник, 15 марта, вице-премьер РФ Александр Новак, сказано на сайте правительства

Он отметил, что существующий механизм требует серьезной корректировки. В настоящее время Министерство финансов разрабатывает соответствующий законопроект.

— Планируется, что этот механизм заработает с 1 мая 2021 года с целью сохранения маржинальности в рознице и стабильности цен на АЗС, — цитирует Новака пресс-служба российского правительства.

Ранее Новак заявил, что в 2020 году бензин АИ-92 прибавил в стоимости два процента. По словам замглавы кабмина, это намного ниже темпов инфляции. Росстат уточнял, что она составила 4,91 процента. Новак также подчеркивал, что для контроля за ценами на бензин был создан демпфирующий механизм.

Напомним, демпфер разработали в 2018 году. Суть механизма состоит в обеспечении стабильных цен для потребителей в рознице на АЗС вне зависимости от стоимости нефти. Механизм действует на цену топлива балансирующим образом, так как при росте стоимости черного золота компании получают субсидию из бюджета для сдерживания роста розничной цены топлива на внутреннем рынке не выше инфляции.

Читайте также: Эксперт спрогнозировала цены на бензин в России к концу года

правительство РоссииАлександр Новакцена на топливо
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