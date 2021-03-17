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Центр «Цветоводство» на ВДНХ расскажет о «порхающих цветах»
Фото: Анна Быкова / Вечерняя Москва

Центр «Цветоводство» на ВДНХ расскажет о «порхающих цветах»

Ольга Маркова

Город
пр-т Мира, 119, стр. 29 Карта всех событий

Эколого-просветительский центр «Цветоводство», расположенный на ВДНХ, приглашает детей и родителей поближе познакомиться с таинственным цветочным миром. Узнать, как он устроен, что снится семечку, чем удивляют муравьи, можно на бесплатных экскурсиях с 17 по 21 марта.

На бесплатных экскурсиях гости центра познакомятся с различными видами растений, существующих на территории России и за ее пределами, увидят, как из маленького семени вырастает цветок, и узнают о жизненном пути бабочки и муравья.

«Порхающие цветы» ждут самых юных гостей и их родителей в иммерсионном арт-павильоне «Метаморфозы природы». Вместе с бабочкой они пройдут через все стадии ее превращения от гусеницы к крылатой красавице.

Ребята постарше на экскурсии «Невероятные муравьи» окажутся в зоне виртуальной реальности «Один день из жизни муравья», где увидят уникальные конструкции для проживания муравьиных колоний.

Ученикам начальной школы адресован квест «Что снится семечку?», разгадывая задания которого они узнают интересные факты о семенах, редких растениях и флоре России.

Участники экскурсии «Погружение в природу» получат возможность заглянуть внутрь цветочного мира. А на образовательной экскурсии «Сад для бабочек» посетители узнают о том, как сохранить популяцию исчезающих видов насекомых в городах.

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