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Число пострадавших в ДТП с автобусом Москва — Пенза увеличилось до 21
Фото: 62.мвд.рф

Число пострадавших в ДТП с автобусом Москва — Пенза увеличилось до 21

Виктория Родимкина

Происшествия

Травмы различной степени тяжести после ДТП с автобусом под Рязанью, который следовал маршрутом Москва — Пенза, получил 21 человек. Об этом сообщило УМВД по Рязанской области в среду, 17 марта.

Уточняется, что шестеро из числа пострадавших были госпитализированы.

— По результатам медицинского освидетельствования на состояние опьянения 50-летний водитель, управлявший автобусом в момент ДТП, был трезв. В настоящий момент мужчина доставлен в Следственную часть Следственного управления УМВД для допроса, — говорится в сообщении.

Напомним, рейсовый автобус Москва — Пенза перевернулся на трассе М5 «Урал» в Рязанской области, в районе населенного пункта Ушаково. В региональном управлении МЧС сообщали, что в салоне находилось 58 человек, включая двух водителей. По версии спасателей, причиной аварии мог стать занос.

Ранее по теме: «Очень много крови»: стали известны подробности ДТП с автобусом Москва — Пенза

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