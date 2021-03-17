Столичная соцзащита посетила мальчика, об избиении которого рассказал воспитатель

Фото: Александр Авилов / АГН «Москва»

Органы соцзащиты помогут мальчику. Об этом «Вечерней Москве» рассказали в пресс-службе Департамента труда и социальной защиты населения города Москвы в среду, 17 марта. Ранее воспитатель детского сада заявила, что мальчика избивают.

Инцидент произошел во вторник, 16 марта, в детском саду в районе Отрадное. Воспитатель обнаружил у пятилетнего мальчика множественные телесные повреждения, после чего ребенка госпитализировали в больницу. В настоящее время его жизни и здоровью ничего не угрожает, добавили в пресс-службе.

Отмечается, что специалисты соцзащиты уже посетили ребенка. После выписки из больницы будет решаться вопрос, где мальчик будет жить дальше.

Ранее мать ребенка призналась, что телесные повреждения сыну причинила сама. В пресс-службе уточнили, что семья мальчика получала социальную помощь, а сотрудники соцзащиты уже работали с членами семьи.

Читайте также: Мужчину госпитализировали с переломом черепа после избиения на востоке Москвы