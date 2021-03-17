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Жительница подмосковной Электростали родила десятого ребенка
Фото: pexels.com / Rene Asmussen

Жительница подмосковной Электростали родила десятого ребенка

Елена Фролова

Общество

Жительница Московской области выносила и родила ребенка в десятый раз. Малыш появился на свет в родильном доме Электростальской центральной городской больницы. Об этом сообщил портал «Подмосковье сегодня» со ссылкой на пресс-службу министерства здравоохранения региона.

Мальчик родился весом почти пять килограммов и ростом 58 сантиметров. Всех своих предыдущих детей женщина рожала именно в этом медицинском учреждении. Ее и малыша уже готовят к выписке.

Как рассказала заведующая акушерским отделением роддома Ольга Куприянова, в медучреждении работают квалифицированные специалисты с многолетним опытом. В настоящее время в учреждении есть все необходимое современное медицинское оборудование. Помимо этого, в нем работают реанимационные отделения.

— Приятно, когда наши старания замечают и когда к нам возвращаются за вторым, третьим и, как в данном случае, за десятым ребенком, — отметила Куприянова.

По словам заведующей, в роддоме созданы максимально безопасные и комфортные условия для беременных и новорожденных.

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