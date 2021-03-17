Москвичам рассказали, как снимался советский фильм «Весна» с Любовью Орловой

Фото: Киноплакат к фильму «Весна». Автор И. Герасимович. 1949 год

Музыкальная комедия «Весна» режиссера Григория Александрова вышла в 1947 году. Лента получила Международную премию за оригинальный сюжет и режиссуру на Венецианском фестивале, но фильм о съемках киноленты о женщине-ученой, находящей своего двойника среди актрис, многие не поняли.

Сюжет начинается с того, что помощник режиссера чуть не попадает под колеса автомобиля, а в окне другого видит известную ученую, роль которой исполняет Любовь Орлова. О ней как раз начнут снимать фильм, и он хочет с ней пообщаться. Героиня Орловой работает в Институте Солнца, где ученые ищут новый вид топлива. Орлова отказывается помогать съемочной команде, но свои услуги им рад предложить сотрудник института по фамилии Бубенцов.

Кадр из фильма «Весна». Режиссер Г. Александров. 1947 год

В это же время в студии появляется актриса, которая должна играть роль Орловой. Ее роль также исполняет сама актриса. Она поразительно похожа на ученую, и ей назначают съемки. Но в то же время у нее репетиция в театре, и она просит ученую прийти на съемки вместо нее. В итоге и ученая, и актриса проведут вечер в чужих для себя компаниях весьма успешно — одна снимется в фильме, другая обсудит дела с учеными, отмечает официальный сайт мэра Москвы.

«Весна» стала самым сложным с технической точки зрения фильмом своего времени. В картине использовались и устройства в Институте Солнца, и нахождение одной актрисы в кадре в двух образах. Зрители не понимали, как это было реализовано. Оказалось, что одну и ту же сцену снимали на пленку дважды.

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