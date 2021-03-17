Москвичам рассказали, как снимался советский фильм «Весна» с Любовью Орловой
Музыкальная комедия «Весна» режиссера Григория Александрова вышла в 1947 году. Лента получила Международную премию за оригинальный сюжет и режиссуру на Венецианском фестивале, но фильм о съемках киноленты о женщине-ученой, находящей своего двойника среди актрис, многие не поняли.
Сюжет начинается с того, что помощник режиссера чуть не попадает под колеса автомобиля, а в окне другого видит известную ученую, роль которой исполняет Любовь Орлова. О ней как раз начнут снимать фильм, и он хочет с ней пообщаться. Героиня Орловой работает в Институте Солнца, где ученые ищут новый вид топлива. Орлова отказывается помогать съемочной команде, но свои услуги им рад предложить сотрудник института по фамилии Бубенцов.
В это же время в студии появляется актриса, которая должна играть роль Орловой. Ее роль также исполняет сама актриса. Она поразительно похожа на ученую, и ей назначают съемки. Но в то же время у нее репетиция в театре, и она просит ученую прийти на съемки вместо нее. В итоге и ученая, и актриса проведут вечер в чужих для себя компаниях весьма успешно — одна снимется в фильме, другая обсудит дела с учеными, отмечает официальный сайт мэра Москвы.
«Весна» стала самым сложным с технической точки зрения фильмом своего времени. В картине использовались и устройства в Институте Солнца, и нахождение одной актрисы в кадре в двух образах. Зрители не понимали, как это было реализовано. Оказалось, что одну и ту же сцену снимали на пленку дважды.
Читайте также: Мосфильм назвал самые узнаваемые мелодии советского кино