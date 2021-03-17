Украинский посол призвал Германию приложить все усилия для «возвращения» Крыма

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Посол Украины в Германии Андрей Мельник призвал Берлин приложить все усилия для «возвращения» Крыма Украине.

Он отметил, что именно на Германии лежит «моральная ответственность» сыграть решающую роль в решении этого вопроса, так как она в ответе перед Украиной за насилие национал-социалистов. По словам посла, Крым в этой ситуации имел трагическую судьбу, о которой ФРГ не любит вспоминать.

— Моральный долг Федеративной Республики исходит из исторической ответственности Германии перед Украиной за нацистскую тиранию. Германия дважды оккупировала Крым военными способами за последнее столетие, — уточнил Мельник в статье для Berliner Zeitung.

Дипломат добавил, что Германия должна использовать все политические и экономические инструменты для «возвращения» Крыма в состав Украины.

Крымский вопрос

Крымский полуостров стал частью Российской Федерации после проведения референдума в 2014 году. Тогда 96,77 процента избирателей Крыма и 95,6 процента жителей Севастополя высказались за воссоединение региона с РФ.

Киев не признает итоги голосования и считает Крым частью Украины. Российская сторона неоднократно заявляла, что жители полуострова проголосовали в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН. По словам президента России Владимира Путина, вопрос Крыма «окончательно закрыт».

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