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«Не будьте наивными: Сябитова рассказала, как не потерять мужа
Фото: Youtube / Эмпатия Манучи

«Не будьте наивными: Сябитова рассказала, как не потерять мужа

Диана Михайличенко

Общество

Опытная сваха и звезда популярной телепередачи «Давай поженимся» часто дает советы подписчикам в своем Instagram. В недавней публикации Роза Сябитова раскрыла секрет того, как сохранить отношения и удержать идеального мужа после свадьбы.

Как заявила сваха, нельзя разрушать те отношения, что избранник уже принес с собой в брак. По ее словам, отношение к родственникам и друзьям — это возможность понять, за какого мужчину вы вышли замуж. Для хорошего мужчины родные — это часть его жизни, к которой нужно относиться уважительно.

— Хотите благополучной семейной жизни, станьте мудрой женой и не воспринимайте супруга как отдельно взятый объект, — заявила народная сваха.

Также она посочувствовала женщинам, у которых сложились непростые отношения с людьми из близкого круга избранника, и посоветовала постараться найти с ними общий язык.

— Но настоятельно советую потерпеть и сдружиться. Не будьте наивными, думая, что, если муж теперь больше проводит времени с вами, его друзья не вернутся. Вернутся. Потому что друзья для мужчины важнее, чем подруги для женщины. Если вы попытаетесь «устранить» эту часть его жизни, вы потеряете хорошего мужа, — предупредила всех будущих невест Сябитова.

Ранее Сябитова рассказала, почему мужчины не спешат знакомиться с женщинами старше 35 лет, которые до этого ни разу не были замужем.

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«Давай поженимся!»Роза Сябитоваотношения в браке
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