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Еврокомиссия заявила, что вакцина от COVID-19 не станет обязательным условием поездки в ЕС
Фото: Александр Кожохин, «Вечерняя Москва»

Еврокомиссия заявила, что вакцина от COVID-19 не станет обязательным условием поездки в ЕС

Ксения Монахова

В мире

Прививка от коронавирусной инфекции не будет обязательным предварительным условием поездок в ЕС (Европейский союз). Об этом в среду, 17 марта, заявила Еврокомиссия во время представления проекта будущего цифрового зеленого сертификата ЕС о вакцинации.

— Вакцинация не будет обязательным условием для путешествия. Все граждане ЕС имеют фундаментальное право на свободное передвижение в ЕС, и это применимо независимо от того, привиты они или нет, — говорится в заявлении.

В Еврокомиссии подчеркнули, что такой же принцип применяется к тем людям, которые не пребывают, проживают, а также не являются гражданами государств ЕС.

Уточняется, что будущий цифровой зеленый сертификат облегчит осуществление этих прав, передает ТАСС.

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вакцинацияЕврокомиссиястраны ЕС
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