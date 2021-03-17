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Стоимость золота увеличивается в преддверии заявления американской ФРС
Фото: sberbank.ru

Стоимость золота увеличивается в преддверии заявления американской ФРС

Елена Фролова

Экономика

Цены апрельских фьючерсов на золото подросли на 0,3 процента по состоянию на 11 часов утренних торгов в среду, 17 марта, на COMEX, подразделении Нью-Йоркской товарной биржи. Таким образом, стоимость желтого металла достигла отметки 1736,20 доллара за тройскую унцию. Об этом сообщила «Экономика сегодня».

По итогам торгов на 16 марта цены на золото опустились до отметки 1725 долларов за тройскую унцию. После этого они начали восстанавливаться, добравшись до максимальной отметки в 1740 долларов. Это произошло благодаря вышедшим данным Соединенных Штатов о снижении уровня розничных продаж на три процента в годовом исчислении и снижении объема промышленного производства на 4,25 процента за 2020 год.

Эксперты отмечают, что цены на металл продолжают варьироваться в диапазоне 1720–1740 долларов. Ожидается, что основное влияние на них окажет заявление Федеральной резервной системы (ФРС) США, которое будет озвучено вечером 17 марта. При этом изменения произойдут и с курсом доллара, который в последнее время показывает свою нестабильность.

Читайте также: Эксперты спрогнозировали изменение цен на золото после заявлений ФРС США

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