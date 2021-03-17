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Движение на Аминьевском шоссе ограничат на 2,5 месяца
Фото: Мобильный репортер / АГН Москва

Движение на Аминьевском шоссе ограничат на 2,5 месяца

Илья Ашуров

Транспорт
Россия, Москва, Аминьевское шоссе Карта всех событий

На участке Аминьевского шоссе временно будет ограничено движение. Об этом сообщили в столичном Центре организации дорожного движения (ЦОДД).

Движение будет ограничено на съезде с Аминьевского шоссе в сторону центра в направлении Кутузовского проспекта и проспекта Генерала Дорохова в связи с проведением инженерных работ. Пространство для передвижения автотранспорта на указанном участке будет ограничено до одной полосы.

Движение на Аминьевском шоссе ограничат на 2,5 месяцаФото: ЦОДД

Ограничение продлится с 18 марта по 31 мая.

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