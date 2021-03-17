Движение на Аминьевском шоссе ограничат на 2,5 месяца

Фото: Мобильный репортер / АГН Москва

Россия, Москва, Аминьевское шоссе Карта всех событий

На участке Аминьевского шоссе временно будет ограничено движение. Об этом сообщили в столичном Центре организации дорожного движения (ЦОДД).

Движение будет ограничено на съезде с Аминьевского шоссе в сторону центра в направлении Кутузовского проспекта и проспекта Генерала Дорохова в связи с проведением инженерных работ. Пространство для передвижения автотранспорта на указанном участке будет ограничено до одной полосы.

Фото: ЦОДД

Ограничение продлится с 18 марта по 31 мая.

Читайте также: Четыре новых эстакады появятся при реконструкции развязки на Шелепихинской набережной