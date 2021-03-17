Дни Земли пройдут на Городской Ферме
В день весеннего равноденствия, 20 марта, когда Солнце переходит из южного полушария небесной сферы в северное, в России отмечают День Земли. В этот день наступает астрономическая весна.
Праздничная программа, посвященная бережному отношению к нашему общему дому, в выходные дни, 20 и 21 марта, пройдет на Городской Ферме на ВДНХ.
В оранжерее гостей ждут мастер-классы «Земля-мой дом» и «Древо Земли», где можно сделать собственную планету и посадить дерево. Городским жителям будет интересно посмотреть как на дойку коз, так и уроки с экспериментами «Креативная наука». Поближе познакомиться с обитателями фермы поможет урок «Животноводство».
Пройти подготовительный период к дачному сезону взрослых и детей научит квест «Мартовские заботы».
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