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ЕС обсудит взаимное признание COVID-сертификатов с третьими странами
Фото: European Parliament / CC BY-NC-ND 2.0

ЕС обсудит взаимное признание COVID-сертификатов с третьими странами

Ксения Монахова

В мире

Европейский союз (ЕС) будет обсуждать взаимное признание «коронавирусных» сертификатов с третьими странами по степени открытия границ. Об этом в среду, 17 марта, сообщили в Брюсселе.

— ЕС по мере открытия границ будет стремиться к взаимному признанию сертификатов COVID с третьими странами, — цитирует слова источника в ЕС РИА Новости.

Ранее Еврокомиссия предложила внедрить в ЕС цифровые сертификаты по коронавирусной инфекции, которые смогут подтвердить наличие у владельца прививки, отрицательного теста на COVID-19 или факт выздоровления после вируса. Целью идеи является облегчение передвижение людей в рамках ЕС. Уточняется, что использование цифровых сертификатов приостановится, когда Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) отменит международную чрезвычайную ситуацию в области здравоохранения из-за коронавирусной инфекции.

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