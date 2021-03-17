Православный и католический священники развеяли стереотипы о Дне святого Патрика

Фото: Пелагея Замятина, Вечерняя Москва

Национальный ирландский праздник День святого Патрика отмечается 17 марта. На данный момент он популярен практически во всем мире. У многих людей эта дата ассоциируется с зелеными костюмами, традиционными танцами, оживленными парадами, лепреконами и ирландскими пабами. ФАН выяснило у представителей православной и католической церквей, какие существуют мифы об этом празднике.

Святитель Патрикий

Святого Патрика почитают не только в странах Запада, но и в православной церкви, где он носит имя Патрикия. Однако день его памяти в православии отмечается по старому стилю — 30 марта.

— Патрикий, епископ Ирландский, является одним из святых отцов церкви, живших в IV–V веках после рождества Христова. Его апостольская миссия заключалась в просвещении Ирландии, но его почитание так же естественно, как почитание апостола Фомы, который, по преданию, проповедовал в Индии. Первоверховные апостолы Павел и Петр на территорию Руси тоже не заходили, однако мы же их почитаем. В этом смысле в почитании святого Патрика нет ничего удивительного или неестественного для церкви, — объяснил священник Филипп Ильяшенко (отец Филипп).

При этом отмечается, что Русская православная церковь официально признала День святого Патрика с 2017 года.

Фото: Вечерняя Москва

История праздника

День святого Патрика был провозглашен христианским праздником в начале XVII века. Его с размахом отмечают не только в Ирландии, но и в странах, где ирландцы получили приют: США, Канаде, Аргентине, Австралии, Новой Зеландии.

Этот день невозможно представить без костюмированных «зеленых» парадов, фестивалей и танцевальных конкурсов. Неизменным символом праздника считается трилистник в честь символа Ирландии и Святой Троицы — клевера. Помимо этого, дату символизируют персонажи ирландского фольклора, например, лепреконы, которые исполняют желания тех, кто сможет их поймать.

Не обходится этот праздник и без спиртного. В Ирландии даже существует понятие «чарка Патрика». Это единица измерения выпитого виски. Согласно традициям, до того как выпить последний стакан данного алкогольного напитка, нужно было положить в него трилистник. Выпив алкоголь, нужно бросить листок через левое плечо. Считается, что это приносит удачу. Однако эта традиция не соответствует религиозным ритуалам.

— Как и любой праздник, День святого Патрика посвящен молитве, обращен к Богу через заступничество этого святого. Святой Патрик — это великий миссионер, который посвятил свою жизнь проповеди благой вести, и именно этим он прежде всего запомнился, — отметил священник, генеральный викарий Римско-католической Архиепархии Божией Матери в Москве Кирилл Горбунов.

При этом православный священник отец Филипп добавил, что празднование Дня святого Патрика с употреблением алкогольных напитков не имеет никакого отношения к христианскому почитанию святого.

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