Диетолог объяснила, к каким проблемам приводит переедание во время стресса

Кадр из фильма «Бриджет Джонс» (2001 год)

Каждый человек в своей жизни переживает стресс, причинами которого являются и бытовые неурядицы, и серьезные проблемы. В эти моменты спасением кажутся различные вкусности, однако это негативно сказывается на здоровье человека. Диетолог Маргарита Королева рассказала ФАН, как во время стресса не оказаться в заложниках у вредной еды.

— Бывают такие случаи, когда человек начинает подвергаться импульсивному перееданию. Таким образом он хочет вывести себя из стрессового состояния. Зачастую в поле его зрения попадают именно сладкие или жирные продукты. А избыток подобной пищи при переедании не может не сказаться на здоровье. При появлении избыточного веса человек начнет и дальше стремительно его накапливать, — отметила Маргарита Королева.

По ее словам, переедание становится не только причиной избыточного веса, но и стартовой площадкой для ряда проблем, связанных с нарушением углеводного, жирового и других видов обмена веществ. Например, из-за этого могут появиться сердечно-сосудистые заболевания, диабет второго типа или преждевременное старение организма.

— Стрессов нам не избежать, поэтому нужно их уметь контролировать. Для того чтобы легче их переживать, питание любого человека должно быть очень разнообразным. В его состав должны входить витамины и минеральные вещества, — объяснила Маргарита Королева.

Она также добавила, что пережить нервную ситуацию могут помочь витамины группы В, большое количество магния, калия и других минеральных веществ. В составе пищи, которую употребляет человек, должны быть компоненты, поддерживающие оптимальное состояние его нервной системы. Регулярный и разнообразный рацион позволит человеку получать все необходимые для организма компоненты.

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