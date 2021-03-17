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Пожар произошел в квартире на Чертановской улице
Фото: Пелагия Замятина / Вечерняя Москва

Пожар произошел в квартире на Чертановской улице

Кирилл Николаев

Происшествия
Россия, Москва, Чертановская улица, 45к2 Карта всех событий

Пожар произошел в квартире на юге столицы. Об этом «Вечерней Москве» сообщил источник в экстренных службах в среду, 17 марта.

Инцидент произошел по адресу улица Чертановская, дом 45, корпус 2. Возгорание произошло в квартире на 14-м этаже. На месте происшествия находятся пожарные. Очаг возгорания пока не найден.

В момент пожара в квартире никого не было. Возгорание ликвидировано.

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