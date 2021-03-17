Сергей Собянин утвердил проект строительства трубопроводов на юге Москвы

Фото: Сергей Киселев / АГН Москва

Россия, Москва, Лебедянская улица Карта всех событий

Мэр Москвы Сергей Собянин утвердил проект строительства трубопроводов от канализационной насосной станции «Булатниковская» до улицы Лебедянской. Документ опубликован на официальном сайте мэра столицы.

Площадь территории подготовки проекта планировки составляет 13 гектаров. Контроль за выполнением постановления возложен на заместителя мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрея Бочкарева.

Также Сергей Собянин утвердил проект планировки территории, прилегающей к Московским центральным диаметрам: МЦД-1 «Одинцово — Лобня», участок от улицы Хачатуряна до станции Лианозово.

Читайте также: Новая система безопасности будет запущена в столичном метро