Новая система безопасности будет запущена в столичном метро

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Новая система безопасности и управления движением поездов будет запущена в Московском метрополитене в начале 2022 года. Об этом в среду, 17 марта, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин на своей странице в социальной сети «ВКонтакте».

По его словам, Кольцевую линию метро достроили в 1954 году. Она объединила все работающие на тот момент линии и разгрузила пересадочные станции в центре города. В настоящее время эта линия является визиткой столичного метро. Власти Москвы берегут ее исторический облик и в то же время обновляют технологии.

— В начале следующего года запустим новую систему безопасности и управления движением поездов, — написал Сергей Собянин.

Сергей Собянин напомнил, что в 1940-е годы Кольцевую линию называли Большим кольцом. В настоящее время на Большой кольцевой линии (БКЛ) завершается проходка тоннелей. На линии открываются новые станции. Благодаря БКЛ снизится нагрузка на головные участки метро.

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