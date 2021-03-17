Как строят станцию «Воронцовская» Большого кольца

Строители в тоннеле к станции «Воронцовская» / Фото: Антон Гердо / Вечерняя Москва

С 20 марта по 2 апреля не будет движения поездов на участке «Беляево» — «Новые Черемушки» Калужско-Рижской линии метро. Там продолжаются прокладка тоннеля Большой кольцевой линии и строительство будущей станции «Воронцовская». «Вечерка» рассказывает, какой будет эта станция.

«Воронцовская» образует пересадочный узел со станцией «Калужская» Калужско-Рижской линии Московского метрополитена. Сама же «Воронцовская» станет частью Большой кольцевой линии и, как ожидается, разгрузит центральные пересадочные узлы московской подземки. Станция расположится в Обручевском районе Москвы, что позволит улучшить транспортную доступность для местных жителей.

— Интерьеры станции «Воронцовская» сделают похожими на каюту космического корабля. Подвесной 3D-потолок соберут из множества алюминиевых пластин и неоновых светильников, чтобы у пассажиров создавалось ощущение непрерывного движения — это будет своего рода поток, напоминающий Млечный Путь, — сообщали ранее в Стройкомплексе столицы.

Подобный дизайн не случайность. На его создание архитекторов вдохновило рабочее название станции «Воронцовская» — «Калужская». Дело в том, что Калуга — родина знаменитого ученого Константина Циолковского, который, как известно, внес огромный вклад в создание теоретической космонавтики.

Цветовое оформление также удивит — станция будет выполнена в серых, черных и оранжевых тонах. Пол на платформе выполнят из гранита, а стены — из металлических кассет. Колонны облицуют мрамором.

ЦИФРА

86 процентов — так оценивали готовность монолитных конструкций «Воронцовской» месяц назад.

КСТАТИ

На время закрытия участка метро будут работать автобусы КМ, но чтобы поездки проходили комфортнее, для дороги в центр лучше пользоваться Бутовской и Серпуховско-Тимирязевской линиями.

ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ, ЧТО

Возведение Большой кольцевой линии метрополитена, где расположится «Воронцовская», является крупнейшим в мире проектом метростроения.

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