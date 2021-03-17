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Движение ограничат на улице Марии Поливановой из-за инженерных работ
Фото: mos.ru / Официальный сайт мэра Москвы

Движение ограничат на улице Марии Поливановой из-за инженерных работ

Кирилл Николаев

Транспорт
Россия, Москва, улица Марии Поливановой, 13 Карта всех событий

Схема движения транспорта изменится на западе столицы. Об этом сообщили в Telegram-канале «Дептранс. Оперативно».

С 20 марта по 25 апреля с 01:30 до 05:30 движение ограничат на улице Марии Поливановой в районе дома 13. Это связано с проведением инженерных работ.

Движение ограничат на улице Марии Поливановой из-за инженерных работФото: Telegram / Дептранс

Ранее стало известно, что движение будет ограничено на съезде с Аминьевского шоссе в сторону центра в направлении Кутузовского проспекта и проспекта Генерала Дорохова в связи с проведением инженерных работ. Пространство для передвижения автотранспорта на указанном участке будет ограничено до одной полосы.

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