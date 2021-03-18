Минтранс попросили запретить авиакомпаниям брать деньги за выбор места в самолете

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Министерство транспорта РФ просят отменить обязательный сбор с пассажиров за выбор места в самолете при онлайн-регистрации на рейс. Соответствующее обращение в ведомство направило Общероссийское объединение пассажиров.

Как говорится в письме главы организации Ильи Зотова, в настоящее время ряд авиаперевозчиков лишают пассажиров возможности зарегистрироваться на рейс онлайн без оплаты выбора места в самолете. Бесплатная регистрация для подобных случаев предусмотрена лишь при личном присутствии в аэропорту.

Вместе с тем на тарифы, заранее включающие услугу выбора места, это не распространяется.

По мнению Зотова, такой подход фактически делает онлайн-регистрацию платной — пассажир не может пройти электронную регистрацию на рейс, не заплатив. С другой стороны, она сама по себе является бесплатной, так как пассажир оплачивает лишь выбор места в самолете.

Подобное объединение двух услуг организовано с целью повышения доходов авиаперевозчиков и практически не оставляет выбора потребителям, считает Зотов.

При этом закон о защите прав потребителей прямо запрещает обусловливать приобретение одних товаров (работ, услуг) обязательным приобретением иных товаров (работ, услуг).

Юрист Дмитрий Горбунов отмечает, что онлайн-регистрация и услуга выбора места в салоне самолета не являются обязательными, но могут быть платными для пассажира, если это предусмотрено условиями договора перевозки.

С другой стороны, авиакомпания может не оказывать услугу онлайн-регистрации, но зарегистрировать пассажира и назначить ему посадочное место она обязана, даже если клиент не хочет доплачивать за его выбор — в противном случае перевозчик не сможет исполнить возложенные на него договором обязательства.

При онлайн-регистрации авиакомпания должна назначить посадочное место вне зависимости от того, будет ли пассажир оплачивать некие дополнительные услуги, цитируют Горбунова «Известия».

Ранее в авиакомпании «Аэрофлот» предложили ввести платную регистрацию в аэропортах. Перевозчик направил в Министерство транспорта РФ предложение исключить из федеральных авиационных правил перевозчиков возможность бесплатно регистрировать пассажиров. Инициативу «Аэрофлота» изучили в Росавиации, отметив социально-негативные риски данного предложения.

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