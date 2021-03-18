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Физик предупредил об опасности магнитиков для домашней техники
Фото: Вечерняя Москва

Физик предупредил об опасности магнитиков для домашней техники

Татьяна Плотникова

Общество

Некоторые декоративные магниты могут оказывать негативное воздействие на электробытовые приборы. Об этом в четверг, 18 марта, рассказал популяризатор науки, преподаватель физики, разработчик программ по физике фестиваля наук «WOW! HOW?» Юрий Михайловский.

Как пояснил эксперт, обычные магнитики, которые принято вешать на холодильник — ферритовые, они создают достаточно слабое магнитное поле и практически безвредны.

Однако в настоящее время можно приобрести магниты другого типа – неодим-железо-боровые, стального цвета, они уже достаточно мощные и могут оказать влияние на электронику, предупредил Михайловский.

Особенно важно выбрать подходящий магнит при желании украсить компьютер — в нем есть жесткие диски, некоторые виды которых используют принципы магнитной записи. Мощный магнит своим полем может его размагнить, пояснил специалист.

Михайловский также предостерег от близкого контакта с мощными магнитами людей, у которых в организме есть хоть какие-то материалы, которые могут с ними взаимодействовать. Прежде всего это касается обладателей кардиостимуляторов, рассказал физик в интервью радио Sputnik.

Ранее онколог предупредил о тяжелых последствиях еды из пластиковых контейнеров.

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