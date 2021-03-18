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Центр «Моя карьера» предложит москвичам около 100 вакансий в сфере ИТ
Фото: freepik.com

Центр «Моя карьера» предложит москвичам около 100 вакансий в сфере ИТ

Анастасия Колоскова

Город

Центр «Моя карьера» организует день вакансий в сфере ИТ и телекоммуникаций, который продет 25 марта. Около 100 вакансий в компаниях Москвы предложат жителям столицы. Встреча с работодателями состоится в онлайн-режиме на платформе центра занятости.

— Столица предлагает множество инициатив, которые помогают горожанам в трудоустройстве, и дни вакансий — одна из них. Для тех москвичей, которые хотели бы найти работу в перспективном направлении цифровых технологий, специалисты центра отобрали самые горячие и актуальные предложения. При этом позиции подобраны для максимально широкого круга соискателей, — сообщила директор центра «Моя карьера» Ирина Швец.

На мероприятии представители около 20 столичных компаний познакомят участников с корпоративными ценностями и преимуществами трудоустройства у них, расскажут о возможности стажировки, перспективах карьерного роста, возможностях обучения и ответят на интересующие вопросы.

Работодатели презентуют вакансии в направлениях продаж, маркетинга, бухгалтерии, дизайна, разработки и тестирования приложений, программирования и телекоммуникации.

После мероприятия соискатели смогут отправить в компанию с интересующей вакансией резюме, правильно составить которое помогут специалисты центра «Моя карьера», сообщает официальный сайт мэра Москвы. Для того чтобы принять участие в мероприятии, необходима предварительная регистрация.

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