Горожане смогут детально изучить еще 50 зданий и улиц в павильоне «Макет Москвы»

Фото: Пресс-служба мэра и правительства Москвы / Максим Мишин

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В павильоне «Макет Москвы» на ВДНХ горожане теперь смогут рассмотреть в деталях еще 50 зданий, улиц и площадей. Посетителям предоставили доступ к специальным сенсорным экранам, на которых можно рассмотреть уникальный дом Мельникова, а также улицу Новый Арбат и Комсомольскую площадь.

По словам руководителя столичного департамента градостроительной политики Сергея Левкина, с помощью «Макета Москвы» жители города теперь смогут рассмотреть улицы и дома в 40-кратном увеличении.

— В коллекции собраны самые знаковые достопримечательности города. Например, Кремль, высотка на Котельнической набережной, Исторический музей и Большой театр. Всего в обновленной галерее теперь насчитывается более 150 объектов, — сказал глава департамента.

Изображения транслируются с разрешением Full HD. Посетители смогут рассмотреть не только колонны, балюстрады и портики, но и все мельчайшие детали декора зданий, которые издалека не видны.

Среди необычных зданий — дом-яйцо на улице Машкова, построенный по проекту архитектора Сергея Ткаченко в 2000–2002 годах, сообщает официальный сайт мэра Москвы.

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