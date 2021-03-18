В Госдуме предложили частично возмещать деньги гражданам на покупку лекарств

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Депутат Госдумы, доктор медицинских наук Борис Менделевич в беседе с «Вечерней Москвой» предложил создать систему, согласно которой гражданам будут частично возмещаться средства на покупку лекарственных препаратов.

По его словам, часто процесс получения льготного препарата бывает непростым, а в ряде случаев нет финансовой или физической доступности.

Борис Менделевич уточнил, что лекарство не должно быть предметом купли-продажи, так как оно является медицинской услугой.

— Необходимо создать систему, при которой, к примеру, антибиотики и иные лекарства, будут выдаваться строго по рецепту врача и в объемах и дозах, прописанных медработником, — сказал врач.

Он отметил, что важно возмещать людям затраты на покупки препаратов.

— Необходимо разработать механизм, по которым будет возмещаться основная сумма, — добавил Борис Менделевич.

Он подчеркнул, что в противном случае пациенты могут остаться один на один с проблемой из-за отсутствия финансовой возможности.

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