Эксперт объяснил рост цен на снегоходы и квадроциклы

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Дефицит снегоходов и квадроциклов отмечается на российском рынке мототехники. При этом стоимость данных транспортных средств заметно увеличивается. Подробно об этом РИАМО рассказал генеральный директор компании «Веломоторс» Юрий Начевкин.

— В настоящее время наблюдается нехватка квадроциклов и на российском, и на мировых рынках. При этом происходит довольно быстрый рост цены, так как логистика растет, увеличиваются и затраты, повышается стоимость материалов, из которых все производится. Можно сказать, что каждые три месяца производитель поднимает цену, — пояснил Юрий Начевкин.

По его словам, пандемия коронавирусной инфекции повлияла на выпуск данной техники. На полтора месяца он останавливался вообще. Зимой конвейерные производства вернулись к плановой мощности. Это позволило поставить высокую планку по объемам производства.

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