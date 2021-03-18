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Врачи рассказали, о каком опасном состоянии может сигнализировать кислый привкус во рту
Фото: pixabay.com/ru

Врачи рассказали, о каком опасном состоянии может сигнализировать кислый привкус во рту

Анастасия Колоскова

Здоровье

Кислый привкус во рту может сигнализировать о сердечном приступе. К такому выводу пришли британские медики.

Эксперты уточнили, что подобное опасное состояние может сопровождаться также проблемами с пищеварением без отрыжки и изжоги, тошнотой и рвотой.

Помимо этого, стоит исключить проблемы с сердцем, если человек страдает от беспричинного чрезмерного потоотделения, бессонницы и усталости.

Специалисты отмечают, что названные симптомы могут появиться внезапно или сопровождать пациента несколько дней. Заметив их, следует незамедлительно обратиться к врачу, уточняет издание Express.

Ранее доктор и телеведущий Александр Мясников рассказал, что сигнализировать об инфаркте может боль в животе.

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