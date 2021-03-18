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Столичных водителей призвали к осторожности на дорогах из-за гололедицы
Фото: Сергей Ведяшкин / АГН Москва

Столичных водителей призвали к осторожности на дорогах из-за гололедицы

Елизавета Борисова

Город

Столичных автовладельцев предупредили о возможной гололедице на дорогах. Об этом в четверг, 18 марта, сообщили в пресс-службе Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы. Водителей просят не нарушать скоростной режим и соблюдать дистанцию.

— Синоптики предупреждают о гололедице. Просим водителей соблюдать дистанцию и скоростной режим, — предупредили в ведомстве.

Ранее «желтый» уровень погодной опасности объявили в Москве из-за гололедицы. Предупреждение будет действовать до вечера 19 марта.

Ранее в центре погоды «Фобос» рассказали, что к концу недели в столичном регионе ожидаются заморозки.

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