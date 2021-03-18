Пиар-директор Началовой рассказала, кто пришел на могилу певицы в годовщину смерти

Фотография из Instagram (instagram.com/isaeva.anya)

На могилу Юлии Началовой принесли много цветов. Об этом сообщила пиар-директор певицы Анна Исаева.

По ее словам, почтить память звезды отечественной эстрады пришли родственники, друзья и коллеги.

— Нас, кстати, было достаточно много: семья, близкие, друзья, менеджмент, поклонники, друзья родителей. Из узнаваемых людей — Юлия Костюшкина, Маруся Левкина, мама актрисы Ани Горшковой. Все, кто не был в отъезде, посетили могилу Юли, оставив очень много цветов, — приводит слова Исаевой Teleprogramma.pro.

Напомним, Юлия Началова умерла 16 марта 2019 года в 38 лет от развившегося сепсиса, который привел к сердечно-легочной недостаточности.

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