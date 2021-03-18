Экономист обозначил, к чему может привести появление беспилотных автомобилей

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Порядка восьми миллионов человек находятся под угрозой потери работы. Некоторые специалисты предполагают, что может исчезнуть целая профессия. Речь идет о водителях. Это связывают с тем, что на улицах Москвы, Санкт-Петербурга и Татарстана планируется запустить беспилотные авто уже в 2021 году. Об этом сообщил «Царьград».

При этом отмечается, что пока открытым остается вопрос о том, кто будет нести ответственность, если беспилотник нарушит правила дорожного движения или станет виновником аварии. Согласно планам, до конца декабря должен быть разработан специальный федеральный закон, регламентирующий вопросы развития высокоавтоматизированного транспорта. После его принятия российское правительство собирается разработать поправки к правилам дорожного движения (ПДД), порядок расследования дорожно-транспортных происшествий (ДТП) с участием беспилотных авто, правила перевозки пассажиров и грузов, а также правила аккредитации операторов ТО для диагностики нового вида транспорта.

Помимо этого, российские власти собираются предусмотреть поправки к Кодексу об административных правонарушениях. Они будут касаться нарушения правил эксплуатации беспилотников.

— Стоит отметить, что в этой истории ключевым становится вопрос трудоустройства миллионов водителей, которые в ближайшие годы могут лишиться работы. В этой отрасли работает порядка восьми миллионов человек, — заявил экономический обозреватель Юрий Пронько.

При этом он добавил, что прогресс и развитие транспорта не должны стоять на месте, а к решению возникающих вопросов необходимо приступать уже сейчас.

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