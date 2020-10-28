В Москве представили беспилотник, который будет помогать медикам

Медсестра реанимации Диана Амирханова загружает партию собранных днем анализов. Беспилотник доставит груз в лабораторию. Благодаря такой логистике медики экономят время при перемещении между корпусами Первой городской больницы имени Пирогова / Фото: Наталья Феоктистова, «Вечерняя Москва»

В среду, 28 октября, в Первой городской больнице имени Пирогова представили беспилотный автомобиль, который будет помогать медикам в их работе.

Главврач Первой городской больницы имени Пирогова Алексей Свет называет огромную территорию медучреждения «просторами». По его словам, преодолевать ежедневно расстояния между корпусами для врачей и медперсонала вполне привычное дело: нужно быть на консилиуме с другими специалистами, перевезти пациентов или доставить собранный биоматериал на анализ в лабораторию. Вот последнее посчитали самым актуальным и решили, что с этим заданием вполне справиться беспилотный автомобиль.

— Ведь это всегда трудно и затратно: перемещаться между 28 корпусами. Да и площадь приличная — 20 гектаров. А медлаборатория у нас в одном месте, — отметил Свет.

Исключит беспилотник и человеческий фактор, если медики по дороге встретились и решили обменяться свежими новостями в приятной беседе. Автомобиль же выполнит все без лишних слов.

— Так мы сэкономим время, — продолжил главврач. — Да и в лаборатории теперь будут знать, что ровно в назначенный час беспилотник сигналом оповестит о своем появлении и результаты анализов необходимо подготовить именно к этому часу.

Алексей Свет поначалу решил сам контролировать этот процесс, поэтому беспилотный автомобиль теперь паркуется под его окнами.

— Искусственный интеллект рядом, — шутит главврач.

Стальной конь с микросхемами вместо водителя пока обкатывается один только по одному маршруту. Хотя бы потому, что привыкнуть к автомобилю без шофера должны сами врачи. Их задача — парковать свои машины на конкретном месте и не препятствовать движению беспилотника. Автомобиль будет развозить тысячи проб ежедневно. А чуть позже он сможет доставлять между отделениями и пациентов — тех, кто не может сам передвигаться.

Как рассказал заведующий кафедрой «Организация и безопасность движения» МАДИ Султан Жанказиев, пока работой беспилотника руководит оператор, который находится в авто, чтобы проконтролировать работу всех систем. После того как будет решено, что автоматизированное транспортное средство может обходиться без присутствия человека, машиной можно будет управлять дистанционно.

— Искусственный интеллект должен реагировать на самые разные ситуации на дороге, — отметил он. — Это перемещение пациентов и медперсонала по территории с разной скоростью, умение обгонять другие автомобили и так далее. Хотя потенциально подобные маневры для него не проблема.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Александр Поляков, директор ГБУ НИИ «Мостранспроект»:

— Для реализации этого проекта создали цифровую платформу, которая позволяет перемещать беспилотник по территории больницы. Центр управления работает удаленно, а на месте находится оператор, который должен оценить уровень и качество работы беспилотника. Полностью автоматизированное транспортное средство ежедневно ездит с 6 до 16 часов, забирает и развозит анализы. За месяц с лишним беспилотник проехал свыше 300 километров. Мы посчитали, что каждый день машина экономит до 50 тысяч шагов медиков. Таким образом мы стараемся разгрузить персонал больницы от рутины, чтобы они уделяли пациентам больше внимания.

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