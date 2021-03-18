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Владельцы карты «Тройка» смогут расплачиваться баллами за билет на аэроэкспресс
Фото: mos.ru / Официальный сайт мэра Москвы

Владельцы карты «Тройка» смогут расплачиваться баллами за билет на аэроэкспресс

Елизавета Борисова

Транспорт

Жителям столицы стала доступна оплата проездного билета на аэроэкспресс бонусами благодаря карте «Тройка». Об этом в четверг, 18 марта, сообщили в пресс-службе компании «Аэроэкспресс».

Пассажирам доступен тариф «Стандарт» стоимостью 399 бонусов. Данный купон уже появился в мобильном приложении «Город» в разделе «Магазин». Билет по такой бонусной программе действует на всех направлениях движения поездов.

Напомним, что держатели карты «Тройка» в перспективе смогут воспользоваться ей на всей территории страны. На данный период это можно сделать на ряде подмосковных маршрутов, кроме того проходит тестирование карты в Туле.

По словам заместителя мэра Москвы в правительстве Москвы, руководителя Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Москвы Максима Ликсутова, также идут переговоры более чем с 25 регионами страны. В ближайшее время «Тройку» для оплаты проезда планируют начать тестировать в Ульяновске.

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«Аэроэкспресс»карта «Тройка»скидка на билеты
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