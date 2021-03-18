Владельцы карты «Тройка» смогут расплачиваться баллами за билет на аэроэкспресс

Фото: mos.ru / Официальный сайт мэра Москвы

Жителям столицы стала доступна оплата проездного билета на аэроэкспресс бонусами благодаря карте «Тройка». Об этом в четверг, 18 марта, сообщили в пресс-службе компании «Аэроэкспресс».

Пассажирам доступен тариф «Стандарт» стоимостью 399 бонусов. Данный купон уже появился в мобильном приложении «Город» в разделе «Магазин». Билет по такой бонусной программе действует на всех направлениях движения поездов.

Напомним, что держатели карты «Тройка» в перспективе смогут воспользоваться ей на всей территории страны. На данный период это можно сделать на ряде подмосковных маршрутов, кроме того проходит тестирование карты в Туле.

По словам заместителя мэра Москвы в правительстве Москвы, руководителя Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Москвы Максима Ликсутова, также идут переговоры более чем с 25 регионами страны. В ближайшее время «Тройку» для оплаты проезда планируют начать тестировать в Ульяновске.

Читайте также: Пассажиры смогут воспользоваться картой «Тройка» в 1500 автобусах Подмосковья