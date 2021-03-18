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Движение восстановили на Фрунзенской набережной после инцидента с горящим автомобилем
Фото: Анна Быкова / Вечерняя Москва

Движение восстановили на Фрунзенской набережной после инцидента с горящим автомобилем

Виктория Родимкина

Транспорт
Россия, Москва, Фрунзенская набережная, 38/1Карта всех событий

В столице на Фрунзенской набережной восстановили движение транспорта после частичного перекрытия из-за загоревшегося автомобиля. Об этом сообщил Telegram-канал «Дептранс. Оперативно» в четверг, 18 марта.

— Движение полностью восстановлено, — говорится в сообщении.

Видео: Telegram / Подъем

Ранее сообщалось, что около дома № 38/1 на Фрунзенской набережной загорелся автомобиль.

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