Движение восстановили на Фрунзенской набережной после инцидента с горящим автомобилем
Россия, Москва, Фрунзенская набережная, 38/1Карта всех событий
В столице на Фрунзенской набережной восстановили движение транспорта после частичного перекрытия из-за загоревшегося автомобиля. Об этом сообщил Telegram-канал «Дептранс. Оперативно» в четверг, 18 марта.
— Движение полностью восстановлено, — говорится в сообщении.
Ранее сообщалось, что около дома № 38/1 на Фрунзенской набережной загорелся автомобиль.
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