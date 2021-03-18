Театр «Ленком Марка Захарова» пригласил москвичей на акцию «Ночь театров»

Фото: Сергей Киселев / АГН Москва

Россия, Москва, улица Малая Дмитровка, 6 Карта всех событий

Традиционная акция «Ночь театров» 27 марта пройдет в Московском государственном театре «Ленком Марка Захарова».

На сцене театра проект «Заячий стон» покажет «Комедию о театре» — интеллектуальный юмор с элементами абсурда. В главных ролях — молодые, но уже ведущие артисты театра «Ленком Марка Захарова» Максим Амельченко, Виталий Боровик, Алексей Поляков, Кирилл Петров.

Кроме того, «Ленком Марка Захарова» представит онлайн-экскурсию за кулисы. Артисты проведут гостей в один из цехов театра.

Регистрация участников акции откроется 20 марта на сайте театра.

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