Город
ГородВластьИсторияМой районНаукаНедвижимостьОбразованиеТранспортТуризм
Политика
ПолитикаВнешняя политикаВнутренняя политика
Общество
ОбществоАрмияДетиЖивотныеЗаконЗвездыЗдоровьеИсторияКурьезыНаукаОбразованиеРелигияТехнологииТуризм
Культура
КультураАфишаЖивописьКиноЛитератураМузыка
Спорт
СпортНорма жизниФизкультураМосковские клубы
Происшествия
Вечерка ТВ
Печатная версия
Мой район
Московский журнал
Спецпроекты
Медиагалерея
Опросы
О газете
Реклама
Вакансии
Подписка на бумажные издания
Архив газеты
Правовая информация
Главное
Карта городских событий
Смотреть карту
Театр «Ленком Марка Захарова» пригласил москвичей на акцию «Ночь театров»
Фото: Сергей Киселев / АГН Москва

Театр «Ленком Марка Захарова» пригласил москвичей на акцию «Ночь театров»

Ольга Маркова

Культура
Россия, Москва, улица Малая Дмитровка, 6 Карта всех событий

Традиционная акция «Ночь театров» 27 марта пройдет в Московском государственном театре «Ленком Марка Захарова».

На сцене театра проект «Заячий стон» покажет «Комедию о театре» — интеллектуальный юмор с элементами абсурда. В главных ролях — молодые, но уже ведущие артисты театра «Ленком Марка Захарова» Максим Амельченко, Виталий Боровик, Алексей Поляков, Кирилл Петров.

Кроме того, «Ленком Марка Захарова» представит онлайн-экскурсию за кулисы. Артисты проведут гостей в один из цехов театра.

Регистрация участников акции откроется 20 марта на сайте театра.

Читайте также: Более 130 учреждений примут участие в акции «Ночь театров»

акцияКультуратеатр
Google newsYandex newsYandex dzenMail pulse
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

Работать женщины не перестанут

Александр Хохлов
Александр Хохлов

Сейчас нужны антитела, а не антидела

Вячеслав Екимов
Вячеслав Екимов

Миллион километров на велосипеде

Юрий Юденков
Юрий Юденков

Вопросов к цифровому рублю много, ответов пока нет

Никита Миронов  
Никита Миронов  

Дешевые игрушки таят опасность

Геворг Мирзаян
Геворг Мирзаян

Россия не любит троицу: почему РКН должен заблокировать Twitter, Facebook и YouTube

Отец Макарий (Комогоров)
Отец Макарий (Комогоров)

С чего начинается Великий пост

Все мнения
Вопрос дня
Как вы относитесь к инициативе сделать для женщин 4-дневную рабочую неделю?
О проекте