Более 40 станций столичного метро оборудовали звуковыми маяками
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В Московском метрополитене оборудовали 45 станций звуковыми маяками. Об этом в четверг, 18 марта, сообщает «Московский транспорт» на своей официальной странице в Twitter.
Подобные меры помогут людям с нарушением зрения лучше ориентироваться на платформах в период загруженных часов.
Маяки установлены на ближайших к социальным объектам входах. Эти места были выбраны совместно с Всероссийским обществом слепых.
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