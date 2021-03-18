Более 40 станций столичного метро оборудовали звуковыми маяками

Фото: Анна Быкова

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В Московском метрополитене оборудовали 45 станций звуковыми маяками. Об этом в четверг, 18 марта, сообщает «Московский транспорт» на своей официальной странице в Twitter.

Подобные меры помогут людям с нарушением зрения лучше ориентироваться на платформах в период загруженных часов.

Фото: Telegram / Дептранс Москвы

Маяки установлены на ближайших к социальным объектам входах. Эти места были выбраны совместно с Всероссийским обществом слепых.

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