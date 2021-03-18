«Купил папе дом»: Алибасов-младший приобрел особняк за 58 миллионов рублей

Фото: Аккаунт в Instagram Бари Алибасова-младшего (instagram.com/barialibasovjr)

Сын известного продюсера Бари Алибасова купил особняк в Подмосковье, который планируется оснастить всем необходимым для поддержания здоровья звездного отца. Об этом Бари-младший рассказал в соцсетях.

— Купил папе дом! Не знаю, когда он сможет вернуться в Москву и захочет ли. Но я обязан организовать ему эту возможность. Чтобы ему было хорошо, мы скинулись с родными и приобрели ему недвижимость в Петрово-Дальнем. Это 40 минут до центра, — написал Алибасов в своем Instagram-аккаунте и опубликовал видео из особняка, где полным ходом идет ремонт.

Алибасов-младший уточнил, что в доме будет установлена инфракрасная сауна, а также соляная комната и кабинет с современными тренажерами для памяти.

По словам Алибасова, он потратил на покупку 58 миллионов рублей.

— А если папа захочет остаться в Калининграде, то у меня в наследстве появится отличная инвестиция, — отметил он.

Ранее солист «На-На» Валерий Юрин обвинил продюсера Алибасова в том, что тот задолжал ему три миллиона долларов за три года работы в группе.

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