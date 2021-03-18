Директор семейного центра САО Ирина Пономарева рассказала о проекте «Служба медиации»

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Куда обратиться, если атмосфера в доме превратилась в постоянное выяснение отношений или сын-подросток по любому вопросу сознательно идет на конфликт? Уже немало московских семей знают ответ на этот вопрос. О проекте «Служба медиации», который реализуется в столице на базе организаций поддержки семьи и детства ДТСЗН, рассказывает Ирина Пономарева, директор семейного центра САО ― городской методической площадки проекта.

— Ирина Николаевна, не ошибемся, если скажем, что еще три года назад мало кто из жителей имел представление о службе медиации, а сам термин не вызывал никаких ассоциаций?

— Увы, не ошибемся. Представления не было как у жителей, так и у тех, кому предстояло включиться в данную работу: специалисты семейных центров знали о ней лишь поверхностно. Ведь медиация, как технология, хотя и опирается на известные всем дисциплины, но это вполне самостоятельное направление. Необходимы специальные знания. Поэтому три года назад мы и начали с обучения первых сорока сотрудников.

— Численность специалистов системы соцзащиты населения, оперирующих медиативными технологиями, выросла более чем в пять раз. Это говорит о потребности в подобного рода услугах?

— Несомненно. В 2018 году служба была создана в одном семейном центре САО, но за короткий срок такие же подразделения открылись в каждом из административных округов. И поверьте, что сидеть без дела медиаторам не приходится.

Департамент сработал на опережение, что дало результат. Помните: если звезды зажигают — значит, это кому-нибудь нужно. Статистика бытовых конфликтов имела определенную динамику роста. И найти точку опоры, которая если и не изменила бы кардинально положение, то скорректировала бы его, было необходимо.

От идеи до реализации не стали затягивать: мониторинг — статистика — аналитика — вариативность путей решения — продукт. Дальше — развитие проекта.

— Подготовка кадров шла, да, собственно, и сейчас ведется без отрыва от производства. Насколько образовательная методика учитывает сегодня уже имеющийся практический опыт?

— Скажу сразу, что теория и практика в сфере медиации изначально идут рука об руку, и процесс этот взаимодополняемый. Отсюда две образовательные платформы, которые нами задействованы: первая обеспечивает получение базовых знаний, вторая — супервизорских компетенций.

— Так было с самого начала?

— Соавторы проекта — Благотворительный фонд помощи детям «Иван да Марья» и студия инновационной психологии и медиации «ЭГО», безусловно, уже на старте исходили из специфики технологии. Первые же «выпускники», прошедшие обучение по их методикам, были отнюдь не теоретиками. В сертификатах, которые они получили, проект назывался «Бесконфликтное общение. Основы медиативного подхода». В 2019 году были выпущены, на мой взгляд, очень профессиональные учебные пособия «Реабилитация кризисной кровной семьи с применением медиативных практик» и «Создание служб медиации в учреждениях социальной сферы».

Интересен опыт участия в Международной программе повышения квалификации «Медиация: меняется мир, меняемся мы!», а также в международных сессиях в Санкт-Петербурге и Берлине. С включением в процесс Института дополнительного профессионального образования работников социальной сферы (ИДПО) мы вышли на тот уровень подготовки кадров, который характеризует масштабность, системность и академичность.

— Третий год ИДПО готовит будущих медиаторов?

— Совершенно верно. И с 16 марта стартовал новый поток. ИДПО предлагает не только теоретические курсы по самой медиации и получение соответствующего документа об их окончании, но и супервизии. Это повышение профессионального уровня специалиста службы медиации, по итогам которого он может стать наставником, и организовать супервизионную работу в своем учреждении.

Помимо теоретических и практических занять в рамках обучения проходят межведомственные семинары, консультативные и другие мероприятия. Особо выделю дискуссионную площадку, сформированную на базе института, как один из самых эффективных инструментов в деле совершенствования работы служб.

— Круг профессионалов, которые встречаются на этой дискуссионной площадке, самодостаточен по своим компетенциям?

— Я бы даже не называлакругом, потому что это открытая территория по обмену опытом, выработке стратегий, корректировке текущих действий. Так что правильнее назвать ее неким экспертно-аналитическим центром, где к диалогу приглашаются представители самых разных ведомств, занимающихся проблемами семьи и детства.

— Как в целом межведомственное сообщество интегрировано в процесс медиации?

— Направлений здесь несколько. Как я уже сказала, участие в совместных мероприятиях, где обсуждаются ход и результаты реализации проекта. И это всегда движение навстречу друг другу.Важный аспект ― взаимодействие с органами опеки и попечительства, комиссиями по делам несовершеннолетних, откуда регулярно поступают запросы на медиативные услуги.В 2020 году, несмотря на ограничительные мероприятия, мы успели провести установочные встречи и переговоры с представителями таких организаций, как Министерство юстиции РФ, Городской психолого-педагогический центр Департамента образования и науки города Москвы, Национальная организация медиаторов, Общественный центр «Судебно-правовая реформа», действующих в профильной сфере и являющихся значимыми субъектами влияния. В проведении процедуры медиации крайне заинтересована служба мировых судей.

— В настоящее время вами разработан проект Соглашения с Московским городским судом о сотрудничестве в сфере защиты, обеспечения прав и интересов детей. Звучит очень весомо.

— То, что к нам сегодня относятся уважительно, как к равноправным партнерам, осознавать, безусловно, приятно, и это показатель нашей работы. Однако груз ответственности колоссальный. Такой, знаете, в прогрессии.

— Количество специалистов системы соцзащиты населения, применяющих медиативные технологии, более 200 человек. Наверное, у вас самое массовое в столице профессиональное сообщество в этой сфере. Чем измерить эффективность деятельности?

— Давайте попробуем за теми цифрами, что я сейчас назову, увидеть не просто статистику, а ту реальную работу, которая помогла нескольким сотням людей. Без малого 800 запросов поступило в наши службы в последние два года. Из них урегулировано свыше 75% конфликтных ситуаций, в которых оказались семьи.По-вашему мнению, какой весомый показатель качества работы? В принципе, можете не отвечать. Потому что лучший ответ — слова благодарности, которые медиаторы слышат от людей. А этих самых «спасибо» звучит немало.

— Пандемия добавила какие-либо нюансы?

— Она перевела нас в онлайн, что несколько усложнило процесс проведения медиативных сессий и сказалось на урегулировании споров. Но количественный показатель обращений в 2020 году остался на высоком уровне, более 400 запросов медиаторы отработали.

— Конфликты-лидеры сохраняют свои позиции или в структуре запросов есть изменения?

— Преимущественно обращения связаны с детско-родительскими конфликтами и внутрисемейными спорами. Несущественно, но увеличилось число запросов по разрешению споров при бракоразводных процессах. Сделаю осторожный вывод, что доверять нам стали больше –– значит, информация о службе распространяется все больше.

— Какие информационные мероприятия, по вашему мнению, продвигают медиативные технологии в сознание социума быстрее и эффективнее?

— Абсолютно без реверансов: первое место –– у пресс-тура «Недели медиации в городе». Это такое массированное воздействие, которое хочешь не хочешь, а заставляет человека включаться в процесс, задумываться, участвуя в соцопросах, снимать взглядом видеокартинку с мониторов в транспорте, проявлять любопытство перед «открытыми дверями» и т. д. Очень хорошо работают публикации в окружной печатной газете, которая разносится по почтовым ящикам. Информативен портал «Мой семейный центр».

— И все-таки что главное, на ваш взгляд, для популяризации медиативных услуг среди населения?

— Качество и эффективность нашей работы.

Жителям города для получения услуги требуется всего лишь обратиться в любую окружную службу медиации города. Полный список окружных служб медиации города и подробная информация размещены на портале «Мой семейный центр».

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